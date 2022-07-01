На чемпіонаті світу в Катарі вперше буде використовуватися система напівавтоматичного визначення офсайдів, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Судді отримають додаткову допомогу, а вболівальники – візуалізацію ключових моментів.

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Для нової технології будуть використовувати 12 спеціальних камер з-під даху стадіону. На кожному футболісті будуть відстежувати 29 точок 50 разів на секунду. Датчик в м'ячі надсилатиме данні про його розташування 500 разів на секунду.

Все автоматично потраплятиме в кімнату VAR, де відеопомічники оперативно перевірятимуть офсайди старим методом. Тому технологія напівавтоматична. Далі інформація доходить до головного арбітра, а після його рішення епізод в 3D-графіці покажуть глядачам.