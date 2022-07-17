Товариські матчі

Тоттенхем – Севілья – 1:1

Голи: Кейн, 50 – Ракітіч, 64

Кельн – Мілан – 1:2

Голи: Діц, 86 – Жиру, 16, 36

Інтер – Монако – 2:2

Голи: Гальярдіні, 42, Асслані, 60 – Головін, 7, Бен-Єддер, 30

Рома – Портімоненсе – 2:0

Голи: Тріпі, 27, Дзаньйоло, 71

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Тоттенхем у Південній Кореї зіграв унічию з Севільєю. Улюбленець місцевих фанів Хин Мін Сон не забив, але асистував на Харрі Кейна. На результативний удар англійця своїм голом відповів Іван Ракітіч – 1:1 у підсумку.

Інтер вже до 30-й хвилині примудрився отримати два м'ячі від Монако. Сталося справжнє диво, яке навряд чи повториться у найближчому майбутньому – російський футболіст, який дивом опинився у Європі, оформив гол+пас. Команда Індзагі скоротила відставання ще до перерви, а в другому таймі відігралася зусиллями новачка Асслані, який вдало зіграв на добиванні після удару Лукаку. 2:2.

Мілан розібрався з Кельном. Дубль оформив Олів'є Жиру – відзначимо розкішний пас п'ятою Анте Ребіча в моменті з першим голом. Француз після передачі хорвата теж ефектно розібрався з кіпером і відкрив рахунок. Заслужений лайк від Стефано Піолі.

Другий гол теж вийшов красивим. Браїм Діас розігнав контратаку, яку обвідним ударом у дальню дев'ятку завершив Жиру. Кельн відповів лише одним голом на останніх хвилинах.

Рома під керівництвом Жозе Моурінью продовжує підготовку до сезону в Португалії. "Джалороссі" обіграли скромний Портімоненсе – команду з другої половини турнірної таблиці. Перемогу римлянам принесли влучні удари молодого Тріпі та Ніколо Дзаньйоло, на якого претендує туринський Ювентус. Втім, про трансфер поки мова не йде – 22-й номер вийшов на другий тайм із капітанською пов'язкою і завдяки своїй наполегливості зумів забити.

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