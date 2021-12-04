Оборонець бельгійського Генка Джон Лукумі потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана. Перехід може відбутися вже в зимове трансферне вікно.

"Россонері" вивчають варіант із підписанням центрбека, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

Мілан залишився без одного з лідерів до кінця сезону

Мілан прагне підсилити центр оборони. Лукумі, контракт якого з Генком чинний до літа 2023-го – один із кандидатів. Колумбієць проводить вже четвертий сезон в Європі після переїзду з рідного Депортіво Калі. На Сан-Сіро він може замінити Сімона К'яера, який через важку травму вибув до кінця сезону.

До слова, в кампанії 2021/22 Джон Лукумі провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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