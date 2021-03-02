Захисник Мілана Діогу Далот повернеться в Англію після завершення орендної угоди.

Мілан не зможе викупити португальського захисника в Манчестер Юнайтед по завершенні оренди, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Причиною стали умови угоди між клубами – манкуніанці не прописували пункт про можливий викуп Далота, а тому крайній захисник у будь-якому випадку повернеться в Англію.

До слова, Діогу провів 19 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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