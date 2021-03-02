"Томорі – талановитий гравець, а у нас є право його викупу, але ціна занадто висока. Мілан у кінці сезону ухвалить рішення щодо цього, і ми обов'язково все обговоримо з керівництвом Челсі. Фікайо став для нас підсиленням", – цитує Мальдіні Sky Sports.

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Хоча функціонер обачливо говорить про завершення сезону, італійська преса повідомляє, що Мілан уже вирішив працювати над викупом Томорі. Зокрема Джанлука Ді Марціо стверджує, що клуб ініціював контакти з Челсі для початку оформлення повноцінного трансферу Томорі за прописані у контракті 28 млн євро.

Однак інші джерела повідомляють, що Мілан не може собі дозволити заплатити таку суму і спочатку спробує знизити запити Челсі. Тим часом агенти гравця повідомили керівництву лондонського клубу, що їхній клієнт щасливий в Італії і хоче пов'язати своє майбутнє з "россонері".

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