Защитник Милана Диогу Далот вернется в Англию после завершения арендного соглашения.

Милан не сможет выкупить португальского защитника в Манчестер Юнайтед по завершении аренды, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Причиной стали условия соглашения между клубами – манкунианцы не прописывали пункт о возможном выкупе Далота, а потому крайний защитник в любом случае вернется в Англию.

К слову, Диогу провел 19 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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