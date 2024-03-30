"У Рафи є клаусула на 175 мільйонів. Крім того, він бажає залишитися в Мілані. Йому тут добре, він міг би просити піти, але насправді він цього не хоче. Хай живе Леау у Мілані.

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У Меньяна і Ернандеса контракти до червня 2026 року. Постійно ходять розмови про продаж чи купівлю, але найчастіше саме гравці вирішують своє майбутнє. Тео і Майк – два чемпіони, ми сподіваємося, що вони залишаться з нами якнайдовше і знову змінять ситуацію на нашу користь", – резюмував Фурлані в інтерв'ю Gazzetta dello Sport .

Нагадаємо, минулого літа Мілан був змушений продати Сандро Тоналі у Ньюкасл для покращення фінансового становища. Претендентів на нинішнє тріо зірок також вистачає – Челсі, Реал, ПСЖ, Баварія тощо.

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