"Россонері" готові далі розвиватися з фахівцями, які привели команду до чемпіонства у минулому сезоні.

Мілан продовжив контракти з технічним директором Паоло Мальдіні та спортивним директором Фредеріком Массарою, повідомляє Corriere della Sera. Фахівці підписали нові угоди на два роки буквально за 100 хвилин до завершення терміну дії попередніх.

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"Ми залишили це на останній момент, але все встигли. Тепер готові планувати майбутнє, де буде більше тріумфів. Мілан втратив трішки часу, однак все добре, ми надолужимо втрачене. Я дуже щасливий", – сказав журналістам Мальдіні.

За інформацією преси, Мальдіні та Массара намагалися виторгувати собі більше повноважень для прийняття ключових рішень у клубі. Саме цей тандем грамотною роботою привів Мілан до чемпіонства у минулому сезоні та повернув команду в ЛЧ.

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