"Златан знає, чого хоче. Він нічого не вдає, чітко розуміє, якою може бути можлива угода з Міланом.

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Якщо йому не хочеться продовжувати, він перший скаже нам про це. Наразі його ідея полягає у тому, щоб продовжувати. Златан ніколи не буде тягарем для цієї команди, він буде нашим ресурсом", – наводить слова Мальдіні Football Italia.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ібрагімовіч провів 19 матчів, в яких оформив 8 голів та 2 асисти. У жовтні швед святкуватиме 41-й день народження.

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