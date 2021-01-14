"Россонері" досягли домовленості з Торіно щодо півзахисника Суаліхо Мейте, стверджує Sky Sport Italia.

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Загальна сума трансферу складе 10 млн євро. Спочатку Мілан повинен віддати 500 тисяч за оренду француза, а потім викупити за 8 млн плюс 1,5 млн бонусами. Мейте провів 16 матчів у першій половині сезону, відзначився одним голом та одним асистом.

Натомість Мохамеда Сімакана на Сан-Сіро не буде. Захисник Страсбура майже домовився з РБ Лейпциг і незабаром може офіційно приєднатися до німецького клубу.

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