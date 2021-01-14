"Я чув, що в Італії деякі клуби зацікавлені в моїй персоні. Я хотів би чітко дати зрозуміти, що в 31 рік я шукаю не контракт на великі гроші, а проект, який би мені сподобався. Якби я був зацікавлений у грошах, то залишився б в Китаї.

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У мене фантастичні спогади про час у Мілані. 150 матчів, 63 голи, Скудетто і Суперкубок Італії. Повернення в Мілан – мрія, клуб завжди у моєму серці.

Чи погодився б я бути підміною для Златана? Я би сказав, що "так". В чому проблема? Просто якби я прийшов – то не був би підміною. Я б грав! Кількох матчів вистачило б, щоб переконати тренера. Давайте припустимо, що ми з Ібрагімовичем грали б разом. У нас був би чудовий дует", – цитує Пато видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Пато захищав кольори Мілана з 2008 по 2013 рік. З серпня 2020-го бразильський форвард знаходиться без команди.

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