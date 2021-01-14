Милан очень активно ведет себя на зимнем трансферном окне.

"Россонери" достигли договоренности с Торино по полузащитнику Суалихо Мейте, утверждает Sky Sport Italia.

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Общая сумма трансфера составит 10 млн евро. Сначала Милан должен отдать 500 тысяч за аренду француза, а потом выкупить за 8 млн плюс 1,5 млн бонусами. Мейте провел 16 матчей в первой половине сезона, отметился одним голом и одним ассистом.

А вот Мохамеда Симакана на Сан-Сиро не будет. Защитник Страсбура почти договорился с РБ Лейпциг и вскоре может официально присоединиться к немецкому клубу.

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