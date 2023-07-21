Мілан активно готується до нового сезону і працює над посиленням своєї команди. Однією з цілей "россонері" став вінгер Вільяреала Семюель Чуквуезе.

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Згідно з інформацією Маттео Моретто, клуби вже розпочали перемовини щодо трансферу. Мілан планує заплатити за нігерійця до 28 мільйонів євро, включаючи бонуси. Зазначається, що італійський клуб вже узгодив деталі особистого контракту з Чуквуезе.

Нігерійський вінгер виступає за Вільяреал з 2018 року. Самюель зіграв за іспанську команду у 207 матчах. В його активі 37 голів та 31 результативна передача. Чинна угода Чуквуезе з Вільяреалом діє до 2024 року.

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