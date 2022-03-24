Останні два сезони досвідчений швед не завжди готовий допомагати команді на полі через травми. Зокрема, вже у нинішньому сезоні Златан вже чотири рази опинявся у клубному лазареті.

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Водночас, коли Златан готовий грати, він приносить користь. В середньому забиває один гол за півтора матчу. Не дивно, що Мілан готовий підписати з 40-річним нападником новий контракт. До того ж Ібрагімовіч дає команді ще й те, що важко оцінити – менталітет.

Однак пропозиція Мілана буде доволі скромною. Клуб планує зафіксувати гарантовану частину зарплати Златана на рівні 2 млн євро. Ця сума може зрости завдяки бонусам, які будуть прив'язані до кількості ігрової практики. У нинішньому сезоні зарплата Ібри становить 7 млн.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, Ібрагімовіч не проти залишитися у команді. Очікується, що активні переговори стартують у квітні, коли Швеція вже завершить боротьбу за путівку на ЧС-2022. Якщо вона буде успішною, то Златан точно не буде завершувати кар'єру і продовжить контракт, щоб поїхати на катарський Мундіаль.