Мілан у рідних стінах здобув мінімальну перемогу над СПАЛом

В рамках 10-го туру італійської Серії А СПАЛ зазнав виїзної поразки від Мілана.

Мілан здобув всього одну перемогу в шести останніх турах, тож матч проти СПАЛа, який йшов на передостанній позиції в турнірній таблиці, здавався прекрасною можливістю покращити власне становище. "Россонері" захопили ініціативу одразу зі стартовим свистком і вже на 12-й хвилині могли відкрити рахунок ударом Кастільєхо з меж штрафного – втім, Самуель влучив у поперечину. Після цього тиск господарів продовжився, однак перед самою перервою СПАЛ міг забити гол зусиллями Петаньї, постріл якого парирував Доннарума. Зрештою, відпочивати команди пішли за "сухого" рахунку.

Ювентус вирвав перемогу в Дженоа, Рома розгромила Удінезе, Шахов віддав перший асист: 10-й тур Серії А, середа

Другий тайм міланці розпочали не так активно, як перший, тож на 57-й хвилині Стефано Піолі вдався до заміни, знявши з гри Кастільєхо й кинувши у бій Сусо. Це спрацювало рівно через шість хвилин, коли Мілан заробив штрафний в метрах 22-х від воріт – Сусо прямим ударом з нього відправив м'яч точно у правий кут. На 72-й подвоїти перевагу "россонері" міг Чалханоглу, але його обвідний постріл у блискучому стрибку парирував голкіпер. СПАЛ міг відігратися внаслідок удару Флоккарі із середньої дистанції на 83-й (Доннарума виконав сейв) та після замикання кроса у виконанні Куртіча на 86-й (вище воріт), але на більше феррарців не вистачило.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Мілана, який набрав 13 очок і піднявся на десяту позицію в турнірній таблиці. СПАЛ, маючи в активі всього 7 залікових балів, залишився на передостанній сходинці.

"Між мною і Шевченком є дещо спільне, а Тайсон забив краще, ніж я". Правила життя Марко ван Бастена