"Між мною і Шевченком є дещо спільне, а Тайсон забив краще, ніж я". Правила життя Марко ван Бастена

"Футбол 24" представляє життєві постулати легендарного форварда Аякса, Мілана та збірної Голландії, 3-разового володаря "Золотого м'яча", який передчасно закінчив кар’єру через хронічну травму.

Ненавиджу робити щось на середньому рівні.

Євро-1988? Це єдиний турнір, який Голландія виграла за всю історію, і я пишаюся, що був частиною цієї перемоги. Вона далася нам непросто.

Друзі, нічого не можу вдіяти. Я тут, щоб оголосити про закінчення кар'єри. Це кінець. Напевно, доречно було б заплакати, але я не вмію.

Тільки уявіть: відчувати щохвилини нестерпний біль в одному з органів вашого тіла. І відчувати це протягом трьох років!

Найсумніше в моїй історії ось що… Це не травма сама по собі, а те, як її намагалися вилікувати деякі лікарі. Найбільше шкоди моєму здоров'ю нанесли не суперники, а хірурги.

Я – приклад того, як можна чудово закінчити кар'єру.

У наш час нападникам діставалося від суперників по ногах не менше, ніж зараз.

Що б там не казали про того чи іншого нападника, найоб'єктивнішим показником його сили, особливо якщо мова йде про центрфорварда, є забиті ним голи. Якщо ти багато забиваєш – матимеш рацію при будь-якому тренері і для будь-яких уболівальників.

Порівнювати двох гравців різних поколінь – важко і безглуздо.

Якщо Райян Гіггз коштує 20 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді Денніс Бергкамп – 100 мільйонів.

Є дещо спільне між мною і Шевченком. У нашій крові – пристрасть до забитих голів. Я, на жаль, закінчив грати у 28 років, це дуже швидко. А Шевченко зможе грати і далі упродовж десяти сезонів. Він стане ще фантастичнішим гравцем і перевершить мої досягнення.

Мушу визнати, що гол Тайсона – кращий від мого. Те, як він пробив підйомом... дуже красиво.

Якщо у твоєму розпорядженні – лише командні футболісти і немає того, хто зміг би обвести трьох або чотирьох захисників, дуже складно домогтися прогресу.

У Голландії труднощі полягають в тому, що кожен сезон ви повинні розпочинати із новою командою, адже щороку 40 відсотків гравців, з якими ви працювали раніше – вже продані.

Я не замислювався над тим, щоб очолити "Мілан", за який свого часу виступав із великим задоволенням.

Я вірю в напрацьовані схеми на полі. У роботу і дисципліну.

Ти можеш старатися і вистрибувати із штанів, але якщо не буде фарту – нічого не вдасться.

Вважаю "Арсенал" еталоном футбольного клубу.

У футболі дуже багато затримок часу. Потрібні правила, щоб якось змінити це. Давайте гравцям червоні картки, якщо вони затягують час при заміні. Темп гри повинен залишатися високим.

Сучасний футбол схожий на гандбол: 11 гравців захищаються на межі власного штрафного майданчика.

Футбол змінився, як змінилося життя. 50 років тому у футбол грали для задоволення, але зараз це великий бізнес, в якому багато грошей.

За якістю гри і видовищністю Ліга чемпіонів перевершує чемпіонат світу. Це відбувається упродовж багатьох років. Якби "Барселона" брала участь в чемпіонаті світу, вона б перемогла.

Роналду чи Мессі? Роналду вражає, багато забиває, але я віддаю перевагу Мессі – він більш природний і талановитий.

Мессі – феномен, який вже виграв усе, але все одно йому хочеться більшого. Його скромність тільки примножує здобутки.

Чути компліменти – завжди приємно.

Я не звик дивитися в майбутнє. Мені цілком вистачає клопотів вже сьогодні.

*Матеріал вперше публікувався у 2016 році.

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