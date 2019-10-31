Милан в родных стенах одержал минимальную победу над СПАЛом

В рамках 10-го тура итальянской Серии А СПАЛ потерпел выездное поражение от Милана.

Милан добыл всего одну победу в шести последних турах, поэтому матч против СПАЛа, шедшего на предпоследней позиции в турнирной таблице, казался прекрасной возможностью улучшить собственное положение. "Россонери" захватили инициативу сразу со стартовым свистком и уже на 12-й минуте могли открыть счёт ударом Кастильехо из пределов штрафной – впрочем, Самуэль попал в перекладину. После этого давление хозяев продолжилось, однако перед самым перерывом СПАЛ мог забить гол усилиями Петаньи, выстрел которого парировал Доннарума. В конце концов, отдыхать команды пошли при "сухом" счёте.

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Второй тайм миланцы начали не так активно, как первый, поэтому на 57-й минуте Стефано Пиоли обратился к заменам, сняв с игры Кастильехо и бросив в бой Сусо. Это сработало ровно через шесть минут, когда Милан заработал штрафной в метрах 22-х от ворот – Сусо прямым ударом с него отправил мяч точно в правый угол. На 72-й удвоить преимущество "россонери" мог Чалханоглу, но его обводной выстрел в блестящем прыжке парировал голкипер. СПАЛ мог отыграться вследствие удара Флоккари со средней дистанции на 83-й (Доннарума исполнил сейв) и после замыкания кросса в исполнении Куртича на 86-й (выше ворот), но на большее феррарцев не хватило.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Милана, который набрал 13 очков и поднялся на десятую позицию в турнирной таблице. СПАЛ, имея в активе всего 7 зачётных баллов, остался на предпоследней строчке.

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