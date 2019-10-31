Ювентус вирвав перемогу у Дженоа, Рома розгромила Удінезе у меншості: 10-й тур Серії А, середа

Відбулись чергові матчі 10-го туру Серії А. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 10-й тур

Кальярі – Болонья – 3:2

Голи: Педру Жоау, 49, 83, Дж. Сімеоне, 73, – Сантандер, 23 (пен), Ольсен, 90 (аг)

Лаціо – Торіно – 4:0

Голи: Ачербі, 25, Іммобіле, 33, 70 (пен), Белотті, 90 (аг)

Вилучення: Н'Кулу, 69 (Б)

Сампдорія – Лечче – 1:1

Голи: Рамірес, 90+2 – Лападула, 8

Вилучення: Тахцидіс, 82 (Л)

Сассуоло – Фіорентина – 1:2

Голи: Бога, 24 – Кастровіллі, 63, Міленкович, 82

Удінезе – Рома – 0:4

Голи: Дзаньйоло, 14, Смоллінг, 51, Клюйверт, 54, Коларов, 65 (пен)

Вилучення: Фасіо, 32 (Р)

Ювентус – Дженоа – 2:1

Голи: Бонуччі, 36, Роналду, 90+5 (пен) – Куаме, 41

Вилучення: Кассата, 51 (Д)

У матчі 10-го туру Кальярі у рідних стінах приймав Болонью. Гості у середині першого тайму зуміли відкрити рахунок завдяки пенальті, який упевнено реалізував Сантандер. Втім, на початку другого тайму господарі відігрались – Жоау Педру прийняв у штрафному та з розвороту розстріляв кут воріт, а на 73-й хвилині Кальярі вийшов вперед завдяки влучному пострілу Сімеоне – 2:1. Ближче до кінця Жоау Педру оформив дубль, а Фараго відзначився автоголом – 3:2 у підсумку.

В паралельному поєдинку у Римі зустрічались Лаціо та Торіно. Римляни уже в першій половині зустрічі вели у два м'ячі. Спершу Ачербі на 25-й хвилині забив гол-красень метрів з сорока, а дещо згодом Іммобіле якось аж надто легко отримав м'яч на чужій половині, протягнув його до штрафного та з лінії переграв голкіпера – 2:0. У другому таймі Н'Кулу отримав другу жовту й залишив свою команду удесятьох, а Іммобіле реалізував пенальті. На 90-й хвилині Беллоті ще й самотужки довершив перемогу Лаціо, забивши у власні ворота – 4:0.

Сампдорія Клаудіо Раньєрі приймала удома Лечче Євгена Шахова. Українець вийшов у стратовому складі гостей і уже на 8-й хвилині поєдинку довів, що не дарма тренер довірив йому місце сьогодні! Євген вивів віч-на-віч з кіпером Сампдорії Лападулу, який з легкістю впорався зі своїм завданням – 0:1. На 72-й хвилині Тахцидіс отримав другу жовту й поставив під сумнів успіх власної команди, а на 90+2 Рамірес таки зрівняв рахунок – 1:1.

Фіорентина завітала у гості до Сассуоло. "Чорно-зелені" відкрили рахунок у середині першого тайму індивідуальними зусиллями Жеремі Бога, який змістився з флангу у центр, пройшов кількох захисників та поцілив точно у дальній кут – 1:0. По перерві підопічні Монтелли відігрались – Кастровіллі скористався передачею Венуті, а ближче до завершення зустрічі Міленкович вирвав для "фіалок" перемогу – 1:2.

Рома на виїзді зустрічалась з Удінезе. Гості прогнозовано заволоділи ініціативою й доволі швидко повели у рахунку завдяки голу Дзаньоло після передачі Коларова, однак не все пішло за планом Фонсеки у цьому матчі. Вже на 32-й хвилині матчу римляни залишились у меншості після вилучення Фасіо. Утім, до кінця тайму рахунок не змінювався, а на початку другого тайму гості знайшли у собі сили зіграти за себе і "за того хлопця", подвоївши власну перевагу голом Смоллінга, а вже за мить довели рахунок до розгромного – відзначився Клюйверт. Та навіть на цьому підопічні Фонсеки не зупинились! На 65-й Рома отримала право на пенальті, яке успішно реалізував Коларов – 0:4! Більше рахунок у матчі не змінювався – впевнена перемога Роми.

Ювентус мав змогу повернути собі лідерство у чемпіонаті у домашньому поєдинку проти Дженоа. Туринці повели у рахунку на 36-й хвилині – Бонуччі випередив голкіпера після подачі з кутового від Бентакура й переправив сферу у ворота. До кінця тайму гості зуміли відігратись зусиллями Куаме, але вже по перерві залишились у меншості – друга жовта для Кассати. Туринці протягом усього другого тайму так і не спромоглись подолати оборонні редути суперника і лише пенальті на 90+5-й врятувало цей матч для підопічних Саррі, яких реалізував Роналду – 2:1, вистраждана перемога Ювентуса.

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