Навіть в Італії цей матч розглядали в контексті зустрічі Руслана Маліновського зі своєю колишньою командою. Джан П'єро Гасперіні вкотре наголосив, Бергамо має лише приємні спогади про українця. Також аленатторе пожартував, що його підопічні будуть максимально змушувати Маліновського грати правою ногою, адже про силу його лівої на Апеннінах знають усі.

Шанс це продемонструвати Руслан отримав вже на шостій хвилині гри. Генуезці заробили штрафний прямо по центру, до воріт метрів 25. Звісно, до м'яча підійшов наш земляк. Маліновський зумів спрямувати м'яч під стінкою, але голкіпер Аталанти був готовий до такого сценарію. Це був найреальніший шанс Дженоа у першому таймі. У бергамців було цікавіше. Лукман повинен був відкривати рахунок, але влучив у стійку воріт.

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А от у другому таймі вже стало помітно, хто тут фаворит. Аталанта підвищила темп і почала створювати момент за моментом. Втім, з реалізацією були великі проблеми. Коли ж Лукман нарешті забив, арбітр не хотів зараховувати. Адемола справді торкнувся до м'яча рукою, але на такий дотик зважати не слід. На щастя, VAR вказав головному арбітру на помилку. Господарі вийшли вперед. Вже у компенсований час, Дженоа пропустила другий. Перехоплення в центрі поля завершилося голом Едерсона. Тож Аталанта перемогла і повернулася на шосте місце. "Грифони" розташувалися поруч із зоною вильоту.

Руслан Маліновський отримав одну з найкращих оцінок серед усіх гравців, які виходили на поле. Українець пасував із 85% точності, віддав одну ключову передачу, чотири рази бив по воротах, здійснив три успішні спроби дриблінгу, виграв з із 13 єдиноборств. Чорнової роботи також не цурався – заблокував один удар суперників та чотири рази успішно відбирав м'яч.