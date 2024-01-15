"Россонері" не полишають спроб підписати капітана Торіно Алессандро Буонджорно, інформує Sky Sport. Згідно з джерелом, "бики" вже відхилили першу пропозицію щодо свого ключового гравця і навісили на нього цінник у розмірі 40 млн євро.

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Повідомляється, що найближчим часом керівництво Мілана зробить нову спробу підписати гравця. При цьому боси "россонері" намагаються збити на 24-річного захисника ціну.

Нагадаємо, що в Мілані склалася важка кадрова ситуація в оборонній лінії. До лазарету команди потрапили одразу три центральні захисники: Малік Чау, Фікайо Томорі та П'єр Калюлю.

Прогрес Буонджорно можна оцінити за зміною його статусу. Протягом цього сезону він став капітаном Торіно та почав викликатися до збірної Італії. Саме він зупинив збірну України в останньому матчі відбору до Євро-2024 (0:0).

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