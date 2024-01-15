"Россонери" не оставляют попыток подписать капитана Торино Алессандро Буонджорно, информирует Sky Sport. Согласно источнику, "быки" уже отклонили первое предложение по своему ключевому игроку и навесили на него ценник в размере 40 млн евро.

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Сообщается, что в ближайшее время руководство Милана предпримет новую попытку подписать игрока. При этом боссы "россонери" пытаются сбить на 24-летнего защитника цену.

Напомним, что в Милане сложилась тяжелая кадровая ситуация в оборонительной линии. В лазарет команды угодили сразу три центральных защитника: Малик Чау, Фикайо Томори и Пьер Калюлю.

Прогресс Буонджорно можно оценить по изменению его статуса. В течение этого сезона он стал капитаном Торино и начал вызываться в сборную Италии. Именно он остановил сборную Украины в последнем матче отбора к Евро-2024 (0:0).

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