Мілан та Інтер відхилили пропозицію агента розглянути варіант із трансфером Кріштіану Роналду. Португалець готовий був перейти в один із цих клубів, щоб грати в Лізі чемпіонів, але повернення в Серію А не буде, повідомляє Corriere dello Sport.

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Обидва міланські гранди не потягнуть зарплатню Роналду, яка складає 24 млн. Тепер Кріштіану готовий перейти у рідний Спортінг, з якого в 2003-му пішов у Ман Юнайтед. Лісабонці готові розглянути можливість підписання ветерана, але за умови, що МЮ візьме на себе частину зарплатні.

Нагадаємо, у міжсезоння 37-річний португалець розпочав пошуки нового клубу, з яким зможе грати у Лізі чемпіонів. Наразі бажаючих не знайшлося, а Роналду і його Манчестер Юнайтед провалили старт сезону – 1:6 у двох турах і останнє місце турнірної таблиці.

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