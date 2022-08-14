Милан и Интер отклонили предложение агента рассмотреть вариант с трансфером Криштиану Роналду. Португалец готов был перейти в один из этих клубов, чтобы играть в Лиге чемпионов, но возвращения в Серию А не будет, сообщает Corriere dello Sport.

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Оба миланских гранда не потянут зарплату Роналду, которая составляет 24 млн. Теперь Криштиану готов перейти в родной Спортинг, из которого в 2003-м ушел в Ман Юнайтед. Лиссабонцы готовы рассмотреть возможность подписания ветерана, но при условии, что МЮ возьмет на себя часть зарплаты.

Напомним, в межсезонье 37-летний португалец приступил к поискам нового клуба, с которым сможет играть в Лиге чемпионов. Пока желающих не нашлось, а Роналду и его Манчестер Юнайтед провалили старт сезона – 1:6 в двух турах и последнее место турнирной таблицы.

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