Мілан та Інтер обрали прототип нового стадіону – легендарний Сан-Сіро буде знесений

Мілан та Інтер перебувають за крок від початку будівництва нової арени.

Керівництво Мілана отримало дозвіл від влади міста на будівництво нової арени, повідомляє La Reppublica.

Мілан спільно з Інтером розпочне будівництво нового стадіону

Тепер "россонері" залишилось дочекатись згоди Інтера на участь у спільному проекті, після чого клуби можуть розпочати будівництво.

Нова арена вміщуватиме 60 тисяч вболівальників, але для її побудови доведеться знести легендарний стадіон Сан-Сіро (80 тисяч місць). Вартість проекту оцінюється в 600 млн євро.

Боси обох клубів побували в США для перегляду інфраструктури місцевих арен. Прототипом нового міланського стадіону було обрано MetLife Stadium в штаті Нью-Джерсі.