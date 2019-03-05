Мілан та Інтер обрали прототип нового стадіону – легендарний Сан-Сіро буде знесений

Інтерв’ю — 12:00 1287
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"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо
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Шевченко може довикликати Василя Кравця у збірну УкраїниЗбірна України — 11:19 1461
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Чому Рамос не був вилучений за удар в обличчя Мессі – дивне пояснення арбітра Ель КласікоІспанія — 10:40 3469
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Борусія Д – Тоттенхем: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 487
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Реал – Аякс: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 540