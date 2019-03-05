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Мілан та Інтер обрали прототип нового стадіону – легендарний Сан-Сіро буде знесений

12:13 559 Читать на русском
Мілан та Інтер обрали прототип нового стадіону – легендарний Сан-Сіро буде знесений
Сан-Сіро / Фото Reuters

Мілан та Інтер перебувають за крок від початку будівництва нової арени.

Керівництво Мілана отримало дозвіл від влади міста на будівництво нової арени, повідомляє La Reppublica.

Мілан спільно з Інтером розпочне будівництво нового стадіону

Тепер "россонері" залишилось дочекатись згоди Інтера на участь у спільному проекті, після чого клуби можуть розпочати будівництво.

Нова арена вміщуватиме 60 тисяч вболівальників, але для її побудови доведеться знести легендарний стадіон Сан-Сіро (80 тисяч місць). Вартість проекту оцінюється в 600 млн євро.

Боси обох клубів побували в США для перегляду інфраструктури місцевих арен. Прототипом нового міланського стадіону було обрано MetLife Stadium в штаті Нью-Джерсі.

Теги
Сан-Сіро Інтер Інтер Мілан Мілан Італія
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