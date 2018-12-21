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Мілан спільно з Інтером розпочне будівництво нового стадіону

20 грудня 23:03 290 Читать на русском
Мілан спільно з Інтером розпочне будівництво нового стадіону
Стадіон Мілана Сан-Сіро / Фото з соцмереж

Президент Мілана Паоло Скароні поділився амбітними планами клубу на майбутнє.

"Я представляю власників, які вклали в клуб величезні гроші, а зараз вирішують різні важливі питання, в тому числі щодо нового стадіону Мілана.

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Ми думаємо про будівництво нової арени спільно з Інтером", – цитує Скароні Football Italia.

Нагадаємо, Інтер та Мілан ділять між собою одну арену Сан-Сіро.

Після 16-ти турів нинішнього сезону Серії А Мілан посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, Інтер – третій.

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Теги
Італія Мілан Мілан Сан-Сіро Інтер Інтер
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