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Милан и Интер выбрали прототип нового стадиона – легендарный Сан-Сиро будет снесен

12:13 100 Читати українською
Милан и Интер выбрали прототип нового стадиона – легендарный Сан-Сиро будет снесен
Сан-Сиро / Фото Reuters

Милан и Интер находятся в шаге от начала строительства новой арены.

Руководство Милана получило разрешение от властей города на строительство новой арены, сообщает La Reppublica.

Милан совместно с Интером начнет строительство нового стадиона

Теперь "россонери" осталось дождаться согласия Интера на участие в совместном проекте, после чего клубы могут начать строительство.

Новая арена будет вмещать 60 тысяч болельщиков, но для ее построения придется снести легендарный стадион Сан-Сиро (80 тысяч мест). Стоимость проекта оценивается в 600 млн евро.

Боссы обоих клубов побывали в США для просмотра инфраструктуры местных арен. Прототипом нового миланского стадиона был избран MetLife Stadium в штате Нью-Джерси.

Теги
Сан-Сиро Интер Интер Милан Милан Италия
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