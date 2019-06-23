Мілан прагне орендувати Себальйоса – Реал хоче повноцінний трансфер із солідними відступними

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос серйозно зацікавив італійський Мілан.

"Россонері" планують взяти хавбека збірної Іспанії U-21 в оренду на 2 роки. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Така угода дозволить Мілану уникнути зайвих витрат у період, коли потрібно відповідати вимогам фінансового фейр-плей. Натомість у Мадриді не в захваті від ідеї віддати Себальйоса в оренду. "Вершкові" хотіли б продати півзахисника. Орієнтовна вартість 22-річного іспанця – 30-35 млн євро.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Дані Себальйос провів 23 матчі в Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі. Чинний контракт хавбека з Реалом діє до літа 2023 року.

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