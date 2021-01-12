Власник клубу Роман Абрамович розглядає варіант із запрошенням Аврама Гранта у тренерський штаб Френка Лемпарда, стверджує TEAMtalk.

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За інформацією видання, російський мільярдер сподівається, що досвід та знання ізраїльського фахівця зможу допомогти чинному головному тренеру подолати складний період. Лондонці після 17 турів набрали 26 очок і посідають 9 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Додамо, що Грант очолював Челсі у 2007-2008 роках. Наразі він обіймає посаду спортивного директора в індійському Норт-Іст Юнайтед. Інтерес Абрамовича до 65-річного ізраїльтянина пояснити доволі просто. Саме Грант є найефективнішим тренером серед усіх, кого у Челсі запрошував росіянин.

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