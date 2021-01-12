Абрамович хоче запросити на допомогу Лемпарду найефективнішого тренера Челсі за часів свого правління
Керівництво Челсі розглядає різні варіанти виходу команди із ігрової кризи.
Власник клубу Роман Абрамович розглядає варіант із запрошенням Аврама Гранта у тренерський штаб Френка Лемпарда, стверджує TEAMtalk.
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За інформацією видання, російський мільярдер сподівається, що досвід та знання ізраїльського фахівця зможу допомогти чинному головному тренеру подолати складний період. Лондонці після 17 турів набрали 26 очок і посідають 9 місце в турнірній таблиці АПЛ.
Додамо, що Грант очолював Челсі у 2007-2008 роках. Наразі він обіймає посаду спортивного директора в індійському Норт-Іст Юнайтед. Інтерес Абрамовича до 65-річного ізраїльтянина пояснити доволі просто. Саме Грант є найефективнішим тренером серед усіх, кого у Челсі запрошував росіянин.
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