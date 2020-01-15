Хавбек Аталанти Руслан Маліновський поповнив свій результативний доробок у матчі 1/8 Кубка Італії проти Фіорентини.

Українець у другому таймі віддав гольову передачу на Йосіпа Ілічіча.

Фіорентина – Аталанта: онлайн-відеотрансляція матчу 1/8 фіналу Кубка Італії за участі Маліновського

На 67-ій хвилині Маліновський грамотно відкрився на куті штрафного майданчика суперника, пройшов кілька метрів і зробив точний простріл поміж ніг захисника. Ілічічу залишалося влучити у ворота з близької відстані. Гол словенця дозволив Аталанті зрівняти рахунок.

До слова, Маліновський відзначився асистом у другому матчі поспіль. Раніше хавбек збірної України допоміг забити Госенсу у 19 турі Серїі А проти Інтера.

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