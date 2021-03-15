Зустріч 27-го туру Серії А може мати додаткові неприємні наслідки для Мілана, який і так поступився Наполі.

У центрі уваги опинився лівий захисник "россонері" Тео Ернандес. Лідер Мілана не втримався і публічно відреагував на роботу головного арбітра Фабріціо Паскуа.

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Рефері наприкінці гри мав призначати пенальті у ворота Наполі. Кулібалі збив Ернандеса, але Паскуа дав команду продовжувати грати. Цікаво, що арбітр не змінив свого рішення навіть після рекомендації VAR ще раз переглянути епізод.

Після гри у своєму Instagram Тео розмістив красномовну публікацію. До фото Паскуа футболіст додав кілька емоджі. Футболіст Мілана доволі оперативно видалив допис, але було вже пізно. Як повідомляє Il Corriere dello Sport, тепер дії Ернандеса розгляне дисциплінарний комітет. Не виключено, що гравець отримає дискваліфікацію.

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