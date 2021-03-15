Встреча 27-го тура Серии А может иметь дополнительные неприятные последствия для Милана, который и так уступил Наполи.

В центре внимания оказался левый защитник "россонери" Тео Эрнандес. Лидер Милана не удержался и публично отреагировал на работу главного арбитра Фабрицио Паскуа.

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Рефери в конце игры должен был назначать пенальти в ворота Наполи. Кулибали сбил Эрнандеса, но Паскуа дал команду продолжать играть. Интересно, что арбитр не изменил своего решения даже после рекомендации VAR еще раз пересмотреть эпизод.

После игры в своем Instagram Тео разместил красноречивую публикацию. К фото Паскуа футболист добавил несколько емоджи. Футболист Милана довольно оперативно удалил пост, но было уже поздно. Как сообщает Il Corriere dello Sport, теперь действия Эрнандеса рассмотрит дисциплинарный комитет. Не исключено, что игрок получит дисквалификацию.

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