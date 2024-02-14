У своїх соцмережах грузинський захисник опублікував спільні фото з легендарним партнером по Мілан Паоло Мальдіні. Двоє екс-гравців відпочивали в компанії друзів.

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Нагадаємо, що Мальдіні та Каладзе разом з Андрієм Шевченком виступали за Мілан, з яким здобули титул Чемпіона Італії у 2004 році, а також виграли Лігу чемпіонів у сезоні 2002/03.

Каха Каладзе за італійський клуб провів 284 матчі, забивши 13 голів та віддавши 20 асистів.

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