Гаттузо – про расистський скандал в Італії: Якщо люди будуть гучно вболівати, то ніхто не почує цих 4 ідіотів

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо вважає, що расизму не місце у футболі.

"Гадаю, у Наполі було право покинути поле через расистські образи. Однак, я переконаний, що расизм– це проблема не тільки Італії.

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Я бачив, як кидали банани в інших цивілізованих країнах. Але я впевнений, що якщо 50 тисяч чоловік будуть гучно вболівати, то ніхто не почує цих чотирьох ідіотів", – цитує Гаттузо Football Italia.

Нагадаємо, Кулібалі та Інсіньє отримали червоні картки в матчі з Інтером, який завершився поразкою неаполітанців з рахунком 0:1. При цьому фанати Інтера скандували расистські вигуки на адресу Кулібалі, через що клуб вже покараний двома матчами без глядачів.

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