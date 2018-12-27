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Мілан звільнить Гаттузо вже після наступного матчу

13:28 12 Читать на русском
Мілан звільнить Гаттузо вже після наступного матчу
Дженнаро Гаттузо / Фото: ФК Милан

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо незабаром попрощається з командою.

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо буде звільнений до кінця 2018 року, стверджує портал Calciomercato.

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Ріно покине команду після матчу проти СПАЛ, який відбудеться 29 грудня.

Перед матчем з Фрозіноне Гаттузо отримав від керівництва ультиматум – або він набере 6 очок в матчах з Фрозіноне і СПАЛ, або буде звільнений.

Оскільки тренер не впорався з поставленим завданням, керівництво Мілана має намір припинити з ним співпрацю.

Гаттузо тренує Мілан з листопада 2017 року. На даний момент "россонері" посідають шосте місце в турнірній таблиці серії А.

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Італія
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