Ібрагімовіч одужав від COVID-19 – швед у своєму стилі відповів хворобі
20:32 - Читать на русском
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч нарешті поборов коронавірус.
"Почуваюся краще. У департаменті охорони здоров'я повідомили, що карантин закінчений. можна виходити", – поділився Златан у твіттері.
Ібрагімовіч дав жорстку відсіч коронавірусу після позитивного тесту
Ібрагімовіч завершив допис у своєму стилі, залишивши хештеги "нах*й COVID" та "Бог іде за тобою".
Додамо, що Златан Ібрагімовіч ударно розпочав сезон 2020/21 – три голи в двох матчах, після чого у шведа виявили коронавірус.
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