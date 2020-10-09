"Почуваюся краще. У департаменті охорони здоров'я повідомили, що карантин закінчений. можна виходити", – поділився Златан у твіттері.

Ібрагімовіч дав жорстку відсіч коронавірусу після позитивного тесту

Ібрагімовіч завершив допис у своєму стилі, залишивши хештеги "нах*й COVID" та "Бог іде за тобою".

Додамо, що Златан Ібрагімовіч ударно розпочав сезон 2020/21 – три голи в двох матчах, після чого у шведа виявили коронавірус.

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