Мілан презентував крутий комплект форми, який одягне лише раз
Міланський гранд перед матчем 31-го туру Серії А розробив нове екіпірування і красиво представив його.
"Россонері" презентували футбольній спільноті четвертий комплект форми, який розробили німецький спортивний гігант Puma та італійський лейбл одягу NEMEN, повідомляє прес-служба клубу.
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Каспер Стілсвіг, менеджер з доходів Мілана, задоволений екіпіруванням: "Ми пишаємось тим, що є футбольним клубом, який здатен успішно поєднувати престижну історію з інноваційним характером. Наш бренд виходить за межі футбольного поля і викликає довіру. Фантастична співпраця з нашими партнерами дає змогу об'єднати традиції та інновації, додаючи стилю та сучасності на футбольному полі".
Зауважимо, нові футболки Мілан одягне лише раз – на матч проти Болоньї на Сан-Сіро, що відбудеться 4 квітня. Жіноча команда теж проведе в них лише один поєдинок – проти Емполі цими вихідними.
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