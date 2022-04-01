"Россонері" презентували футбольній спільноті четвертий комплект форми, який розробили німецький спортивний гігант Puma та італійський лейбл одягу NEMEN, повідомляє прес-служба клубу.

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Каспер Стілсвіг, менеджер з доходів Мілана, задоволений екіпіруванням: "Ми пишаємось тим, що є футбольним клубом, який здатен успішно поєднувати престижну історію з інноваційним характером. Наш бренд виходить за межі футбольного поля і викликає довіру. Фантастична співпраця з нашими партнерами дає змогу об'єднати традиції та інновації, додаючи стилю та сучасності на футбольному полі".

Зауважимо, нові футболки Мілан одягне лише раз – на матч проти Болоньї на Сан-Сіро, що відбудеться 4 квітня. Жіноча команда теж проведе в них лише один поєдинок – проти Емполі цими вихідними.

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