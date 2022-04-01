"Россонери" презентовали футбольному сообществу четвертый комплект формы, разработанный немецким спортивным гигантом Puma и итальянским лейблом одежды NEMEN, сообщает пресс-служба клуба.

Фиорентина представила обновленную эмблему и манифест

Каспер Стилсвиг, менеджер по доходам Милана, доволен экипировкой: "Мы гордимся тем, что являемся футбольным клубом, который способен успешно сочетать престижную историю с инновационным характером. Наш бренд выходит за пределы футбольного поля и вызывает доверие. Фантастическое сотрудничество с нашими партнерами позволяет объединить традиции и инновации, добавляя стиля и современности на футбольном поле".

Заметим, что новые футболки Милан наденет только раз – на матч против Болоньи на Сан-Сиро, который состоится 4 апреля. Женская команда тоже проведет в них только один поединок – против Эмполи в эти выходные.