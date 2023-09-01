Головна сенсація старту нового сезону приїхала в гості до головного розчарування. Абсолютно ніхто не чекав, що Верона набере 6 очок за перші два тури. Про дві поразки Сассуоло так не скажеш, адже в суперниках були Наполі й Аталанта.

Збірна Італії оголосила заявку на ключовий матч відбору проти України – перший вибір нового тренера

Сьогодні "нероверді" були сповнені рішучості змінити ситуацію. До того ж у склад повернувся Доменіко Берарді, який перестав страждати через зірваний трансфер у Ювентус. Саме це і стало ключовим. Форвард, якого чомусь проігнорував Лучано Спаллетті, фактично самостійно приніс Сассуоло перемогу.

Берарді створив перший гол, хоча результативні дії в свій актив записали інші гравці. Верона непогано давала відсіч, а по перерві взагалі відігралася. Курйозний гол забив Нгонж. Він робив навіс, але голкіпер, чекаючи на замикання, дав м'ячу залетіти в сітку. Надія на камбек жили менше ніж 10 хвилин. Знову справу в свої руки взяв Берарді. Спочатку Доменіко забив із гри, а потім заробив і сам реалізував пенальті. Трибуни вибухнули оваціями, коли нападника міняли. Жодних образ за неприємну ситуацію з трансфером.

Завдяки цій перемозі Сассуоло не просто набрав перші очки в сезоні, а й водночас покинув останнє місце в турнірній таблиці. Верона поки залишається в зоні Ліги чемпіонів, але всі інші матчі 3-го туру відбудуться пізніше.