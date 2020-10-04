Мілан підписав захисника Манчестер Юнайтед
18:05 - Читать на русском
Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот перевірить свої сили у Серії А.
Мілан домовився з "червоними дияволами" про оренду Діогу Далота, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Угода про співпрацю між сторонами розрахована на один сезон. За "россонері" 21-річний португалець виступатиме під 5-м номером.
Нагадаємо, Юнайтед придбав Діогу у Порту влітку 2018-го за 22 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату Англії Далот провів 16 матчів, в яких відзначився двома асистами.
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