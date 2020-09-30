Мілан шукає підсилення у лінію оборони і може обрати для цього захисника Болоньї.

"Россонері" цікавляться оборонцем Болоньї Такехіро Тамеясу, повідомляє Football Italia. Потенційний трансфер оцінюється в понад 20 млн євро і виглядає досить ймовірним – наставник Мілана Стефано Піолі терміново шукає захисника.

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Якщо перехід відбудеться, це може відкрити шлях для Супряги, адже у Болоньї з'являться потрібні для цього трансферу кошти – за інформацією деяких ЗМІ, Суркіс оцінив Владислава саме у 20 млн євро.

У минулому сезоні чемпіонату Італії Тамеясу провів 29 матчів, забив один гол і віддав три асисти. У поточному розіграші Серії А японець взяв участь у двох матчах.

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