Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот проверит свои силы в Серии А.

Милан договорился с "красными дьяволами" об аренде Диогу Далота, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано на один сезон. За "россонери" 21-летний португалец будет выступать под 5-м номером.

Напомним, Юнайтед приобрел Диогу у Порту летом 2018-го за 22 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Англии Далот провел 16 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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