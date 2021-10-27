Генеральний директор Мілана Іван Газідіс запевнив, що клуб не буде потурати захмарним бажанням гравців та їхніх агентів.

"Рішення ніколи не бувають легкими. Раніше гравці не намагалися так явно піти вільними агентами. Натомість сьогодні клуби діють більш відповідально на фінансовому рівні, тоді як гравці та агенти діють так, ніби COVID ніколи не було.

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Деяким гравцям доведеться піти вільними агентами через власні запити. Ми продовжимо ухвалювати рішення на користь клубу, залишаючись конкурентоспроможними на вершині Серії А та Європи, але ми не можемо ігнорувати економічну стійкість. Я думаю, що ми могли помилятися, але всі рішення були на благо клубу", – цитує Газідіса Football Italia.

Нагадаємо, влітку Мілан безкоштовно відпустив Доннарумму і Чалханоглу, а наступного року ситуація може повторитися з Романьйолі і Кессьє.

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