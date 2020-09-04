Молодий іспанець проведе на Сан-Сіро сезон 2020/21, інформує офіційний сайт "россонері". Про право викупу не повідомляється, новачок отримав номер 21.

Мілан домовився щодо трансферу Тоналі, – ЗМІ

Реал взимку 2019-го придбав Діаса у Манчестер Сіті за 17 млн євро. Перспективний півзахисник так і не наблизився до стабільного місця у першій команді "вершкових" – всього 15 матчів у Прімері, один гол та два асисти. Його контракт з Реалом чинний до літа 2025-го.

Додамо, що на 21-річного Діаса також претендували Хетафе та дортмундська Борусія.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо