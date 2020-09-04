Молодой испанец проведет на Сан-Сиро сезон 2020/21, сообщает официальный сайт "россонери". О праве выкупа не сообщается, новичок получил номер 21.

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Реал зимой 2019-го приобрел Диаса у Манчестер Сити за 17 млн евро. Перспективный полузащитник так и не приблизился к стабильному месту в первой команде "сливочных" – всего 15 матчей в Примере, один гол и два ассиста. Его контракт с Реалом действует до лета 2025-го.

Добавим, что на 21-летнего Диаса также претендовали Хетафе и дортмундская Боруссия.

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