Милан арендовал Браима Диаса у Реала
20:07 - Читати українською
Реал и Милан согласовали аренду атакующего полузащитника Браима Диаса.
Молодой испанец проведет на Сан-Сиро сезон 2020/21, сообщает официальный сайт "россонери". О праве выкупа не сообщается, новичок получил номер 21.
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Реал зимой 2019-го приобрел Диаса у Манчестер Сити за 17 млн евро. Перспективный полузащитник так и не приблизился к стабильному месту в первой команде "сливочных" – всего 15 матчей в Примере, один гол и два ассиста. Его контракт с Реалом действует до лета 2025-го.
Добавим, что на 21-летнего Диаса также претендовали Хетафе и дортмундская Боруссия.
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