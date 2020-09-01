Півзахисник Брешії Сандро Тоналі вже визначився із клубом, у якому продовжить свою кар'єру.

Президент Брешії Массімо Челліно поставив свій підпис під пропозицією Мілана щодо Тоналі, стверджує сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Ібрагімовіч підписав контракт із Міланом

Зазначається, що перехід буде погоджений найближчим часом після проходження медичного огляду та узгодження угоди з "россонері".

У минулому сезоні Тоналі провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 7 результативних передач.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо