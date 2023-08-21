В рамках програми понеділка в 1-му турі Серії А заплановано два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 1-й тур

Торіно – Кальярі – 0:0

Болонья – Мілан – початок о 21:45

Торіно й Кальярі в очному матчі сильнішого не визначили. Ударів було небагато, а реальних моментів ще менше. Загалом же "бики" діяли значно гостріше, награвши на 0,98 очікуваних голів проти 0,44 xG у острів'ян – втім, до взяття воріт справа так і не дійшла. Нуль-нуль.

Це був перший матч Клаудіо Раньєрі після повернення в Серії А. Легендарний коуч прийняв Кальярі в грудні 2022 року, піднявши клуб із 14-ї позиції Серії В до еліти.

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