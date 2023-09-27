Чемпіонат Італії 2023/24, 6-й тур

Верона – Аталанта – 0:1

Гол: Копмейнерс, 13

Емполі – Салернітана – 1:0

Гол: Балданці, 34

Кальярі – Мілан – 1:3

Голи: Лувумбо, 29 – Окафор, 40, Томорі, 45, Лофтус-Чік, 60

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Верона – Аталанта. Господарі набрали лише одне очко у останніх трьох турах, але завдяки двом перемогам на старті чемпіонату все ще трималися в середині таблиці. Бергамаски стабільно чергували перемоги з поразками і на момент початку гри йшли в єврокубковій зоні. Долю гри вирішив єдиний гол у дебюті матчу. Копмейнерс вже на 13-й хвилині завершив класну атаку Аталанти. Більше команди не забивали. Аталанта набрала 12 очок і піднялася в зону Ліги чемпіонів. Верона залишилася в середині таблиці.

Емполі – Салернітана. Тосканці тотально завалили старт чемпіонату – 5 поразок у 5-ти турах з різницею голів 0:13. Такий старт коштував роботи Паоло Дзанетті, якого тиждень тому змінив Ауреліо Андреаццолі. Новий тренер стартував з мінімальної поразки від Інтера, а сьогодні Емполі сподівався набрати перші очки у протистоянні з Салернітаною, яка теж ще не знала смаку перемог у поточному сезоні. На 34-й хвилині сталася історична подія – Емполі забив уперше в сезоні. Автором гола став Балданці, який з меж воротарського спрямував м'яч у сітку. Перший гол Емполі в сезоні приніс тосканця першу перемогу! Команда Андреаццолі піднялася з останнього місце на 19. Салернітана йде 18-ю.

Кальярі – Мілан. Команда Клаудіо Раньєрі набрала лише 2 очки у 5-ти турах, а от у Мілана справи куди кращі. "Россонері" провалили лише дербі з Інтером, а в інших 4-х матчах набрали максимальні 12 очок. Втім, рахунок відкрив саме аутсайдер. На 29-й хвилині Зіто Лувумбо поборовся за м'яч у штрафному Мілана, після чого вгатив у ближню дев'ятку над Спортьєлло. Резервний кіпер "россонері", який підміняв травмованого Майка Меньяна, навіть не встиг підняти рук. Це другий гол Кальярі в Серії А – за сардинців поки забиває тільки Лувумбо.

Мілан оговтався ще до перерви. На 40-й хвилині Ноа Окафор забив дебютний гол за "россонері", скориставшись помилкою кіпера. А на 45-й Томорі вивів гостей уперед, завершивши хитрий розіграш кутового. По перерві підопічні Стефано Піолі зняли всі питання – Лофтус-Чік гарматним ударом увігнав м'яч у нижній кут. Дебютний гол англійця за Мілан в офіційному матчі.

1:3 – Мілан набрав 15 очок і повернув собі друге місце. Кальярі опустився на останнє місце, маючи лише 2 бали. Хмари над Клаудіо Раньєрі згущуються все більше.