Лечче – найбільша несподіванка цього сезону в Італії. Після п'яти турів скромна команда йшла серед лідерів без жодної поразки. Однак сьогодні довелося піти з поля без голів і без очок.

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Ювентус домінував, дозволивши супернику лише двічі пробити по воротах. Туринці забили переможний гол на початку другого тайму – Мілік скористався скидкою Рабйо та загнав м'яч у сітку.

"Стара Синьйора" набрала 13 пунктів і піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Лечче опустився на четверту сходинку, маючи в активі 11 балів.