Мілан офіційно визначився з головним тренером

Нова угода головного тренера розрахована до червня 2022 року, інформує офіційний сайт Мілана.

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Піолі очолив Мілан у жовтні 2019-го, замінивши на цій посаді Марко Джампаоло. Контракт нового наставника був розрахований до кінця поточного сезону, однак результати команди переконали керівництво "россонері" продовжити співпрацю. Під керівництвом Піолі Мілан провів 32 матчі у всіх турнірах – 16 перемог, 10 нічиїх та 6 поразок.

Нагадаємо, міланський гранд активно цікавився Ральфом Рангніком, але зрештою клуб вирішив відмовитися від послуг німецького фахівця.

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