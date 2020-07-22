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Мілан завдяки дублю Ібрагімовіча переграв Сассуоло і піднявся у зону єврокубків

00:45 - Читать на русском
Мілан завдяки дублю Ібрагімовіча переграв Сассуоло і піднявся у зону єврокубків
Сассуоло – Мілан – 1:2

Сассуоло вдома поступився Мілану у рамках 35-го туру Серії А. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

42’ Франческо Капуто
45+7’ Мехді Бурабія
 
Златан Ібрагімовіч 19’
Златан Ібрагімовіч 45+2’
19’ Златан Ібрагімовіч
42’ Франческо Капуто
45+2’ Златан Ібрагімовіч
45+7’ Мехді Бурабія

Мілан завітав у гості до Сассуоло. У разі перемоги Мілан піднімався у єврокубкову зону, тому із перших хвилин "росоннері" пішли в атаку. На 19-й хвилині Ібрагімовіч, у падінні, головою замкнув навіс у штрафний майданчик і відкрив рахунок у матчі. А на 42-й м'яч влучив у руку Чалханоглу і рефері призначив одинадцятиметровий. Його реалізував Капуто – голкіперу не вдалось вгадати кут удару. У компенсований час Мілану вдалось відновити перевагу. Це Ібрагімовіч, балансуючи на межі офсайду, отримав чудову діагональ у штрафному від Чалханоглу, обіграв голкіпера і пробив практично у порожні ворота. А під завісу зустрічі ще й Бурабія отримав другу жовту за підкат і залишив гостей у меншості.

У другому таймі Сассуоло відчайдушно намагався відновити "статус-кво", але захист суперника руйнував усі атаки ще у зародку. А наприкінці матчу "росонері" перейшли на чужу половину поля і навіть створили ще кілька небезпечних моментів , однак забити їм щоразу не давав голкіпер.

Завдяки цій перемозі Мілан із 59-ма очками посунув Наполі з зони єврокубків і посідає 5-те місце турнірної таблиці, натомість Сассуоло із 48-ма очками опустився на 8-му сходинку першості.

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Теги
Мілан Мілан Сассуоло Сассуоло Італія Сассуоло - Мілан
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